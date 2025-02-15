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السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 21

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم  السبت، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية والوجة البحرى  ودافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء.

كما يشهد  اليوم السبت، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية . 

درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 7 درجات ، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمي والصغري 10 درجات.

الارصاد حالة الطقس درجات الحرارة