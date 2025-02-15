أسعار الذهب فى الصاغة اليوم السبت 15 فبراير 2025

السبت 15/فبراير/2025 - 09:18 ص

تراجعت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم السبت 15-2-2025، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4674 جنيهًا للبيع و4651 جنيهًا للشراء من قبل المحلات، بينما سجل عيار 22 سعر 4285 جنيهًا للبيع و4264 جنيهًا للشراء. أما العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، وهو عيار 21، فقد بلغ سعره 4090 جنيهًا للبيع و4070 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 18، الذي يُستخدم في صناعة المشغولات الذهبية العصرية، سعر 3506 جنيهات للبيع و3489 جنيهًا للشراء.

بينما وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 2727 جنيهًا للبيع و2713 جنيهًا للشراء، وعيار 12 سجل 2337 جنيهًا للبيع و2326 جنيهًا للشراء. أما سعر الأونصة الذهبية فقد بلغ 145387 جنيهًا للبيع و144676 جنيهًا للشراء.

وفيما يخص الجنيه الذهب، فقد سجل سعر 32720 جنيهًا للبيع و32560 جنيهًا للشراء، بينما بلغ السعر العالمي للأونصة 2883.39 دولار، مما يعكس حركة