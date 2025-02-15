مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالهرم

لقي سائق مصرعه، بينما أصيب 3 آخرون في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم الهرم بالجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع سائق وإصابة 3 آخرين بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بقيادة مهندس زراعي، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى، يقودها سائق يبلغ من العمر 50 عامًا، وبرفقته 3 أشخاص، وأسفر الحادث عن سقوط السيارة الثانية من أعلى الطريق الدائري، مما تسبب في وفاة قائدها، وإصابة مرافقيه بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم التحفظ على السيارة الأولى وقائدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات