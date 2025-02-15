اليوم.. الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"

تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حكمها على رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادى الأهلى محمد مجدي "أفشة".

وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، في قضايا أخرى اتهم فيها.

وكانت قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل أولى جلسات رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، لجلسة 15 فبراير، لإحضار أصل الشيك، مع إخلاء سبيل المتهم.

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة رجل أعمال إلى محكمة الجنح، بعد اتهامه بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع بقيمة 13 مليون جنيه، كان مقررًا صرفه في شهر فبراير.

وخلال تحقيقات النيابة، أكد محمد مجدي أفشة أنه لم يسلم المتهم مبلغ 13 مليون جنيه نقدًا، لكنه حرر له شيكًا مؤجل الدفع بالقيمة نفسها، وذلك لشراء سيارة خاصة، إلا أن المتهم لم يلتزم بالاتفاق ولم يسلمه السيارة كما وعد.

التحريات كشفت أن المتهم قام بالاستيلاء على شيك من لاعب الأهلي بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يوفي بوعده ورفض أيضا رد الشيك.

وتقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم ضبط المتهم ويتم التحقيق معه فى الواقعة.