قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة اليامون غربي جنين بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة اليامون غربي جنين بالضفة الغربية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها صوب ساحل بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابا فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر قرب نابلس بالضفة الغربية.

مساء أمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعترة شرق بيت لحم، وداهمت منزل المعتقل حافظ شرايعة الذي من المفترض الإفراج عنه اليوم السبت ضمن الدفعة السادسة من "اتفاق وقف إطلاق النار" على قطاع غزة، وهددت ذويه بعدم تنظيم أي احتفال لمناسبة الإفراج عنه، علما أنه سيتم إبعاده إلى الخارج، وهو معتقل منذ أبريل 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.