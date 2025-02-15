كوريا الشمالية: على الولايات المتحدة التخلي عن التهديدات العسكرية لحماية أراضيها

طالبت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بالتوقف عن التهديدات العسكرية إذا كانت لديها مخاوف بشأن سلامة أراضيها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وأضافت الوكالة ، أن بيونجيانج أعربت عن قلقها الشديد إزاء "سلوك الجيش الأمريكي العدائي".. وأن من حقها السيادي العمل على تعزيز قدراتها الدفاعية.

وذكر تقرير الوكالة الكورية الشمالية، أن الولايات المتحدة هي التي تمارس سلوكًا تصعيديًا، مثل التخطيط لإجراء تدريبات حربية مع كوريا الجنوبية وإرسال غواصة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية.

وفي وقت سابق، أدانت كوريا الشمالية اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي ينص على السيطرة على قطاع غزة، وأكدت القيادة الكورية الشمالية في بيان رسمي أن السيادة الوطنية الفلسطينية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوعا للمفاوضات مع واشنطن.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تعليق على موقعها: "إن العالم يغلي الآن مثل وعاء العصيدة بسبب الإعلان الأمريكي المفاجئ"، دون الإشارة إلى ترامب بالاسم بشكل مباشر.