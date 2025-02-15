ads
السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كواليس وفاة عامل وإصابة شقيقه إثر حادث تصادم بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة عامل، وإصابة شقيقه بجروح وكسور متفرقة، في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

وكشفت التحقيقات أن اختلال الدراج النارية بيد السائق تسبب فى الحادث، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب، وصرحت بدفن جثمان المتوفى.

تلقى المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث سير نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد الموتوسيكل، ما أسفر عن انقلابه بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة "محمد ع"، 40 سنة، عامل، بينما أصيب شقيقه "أحمد"، 30 سنة، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

اصابة شقيقه اختلال عجلة القيادة الإجراءات القانونية اللازمة الحالة الصحية للمصاب انقلاب دراجة نارية جثمان المتوفي حادث انقلاب دراجة نارية