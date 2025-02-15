الهند وأمريكا تخططان لزيادة التبادل التجاري لـ500 مليار دولار بحلول 2030

قال وزير الخارجية الهندى فيكرام ميسري، إن بلاده والولايات المتحدة تخططان لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف ميسري أن الولايات المتحدة والهند اتفقا على التزامهما بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري متعدد القطاعات بحلول خريف عام 2025، وانتهاج نهج لتعزيز التبادل التجاري عبر قطاعات السلع والخدمات.

وتابع وزير الخارجية الهندي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كشفا النقاب عن خطط لوضع اللمسات النهائية على إطار عمل مدته عشرة أعوام للشراكة الكبرى في مجال الدفاع بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الهندية، أن مودي وترامب بحث اتفاق هندي أمريكي لتسريع الشراكات العسكرية والتقدم التكنولوجي وزيادة التبادل التجاري خلال القرن الحادي والعشرين.