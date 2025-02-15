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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رابطة العالم الإسلامي تدين جريمة الدهس بميونخ

رابطة العالم الإسلامي
رابطة العالم الإسلامي
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أدانت رابطة العالم الإسلامي، جريمة الدهس التي وقعت بمدينة ميونخ الألمانية، وألحقت إصابات جسيمة بعشرات الأشخاص، بينهم أطفال.

وأعرب الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى  في بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الجمعة، عن تضامن الرابطة وتعاطفها مع الشعب الألماني، وأسر المتضررين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان عدد من العمال المشاركين في تظاهرة نقابية يقومون بمسيرة في أحد شوارع مدينة "ميونخ" عندما قامت سيارة بدهس مجموعة من المشاركين قبل أن تقوم الشرطة بإطلاق أعيرة نارية وتلقي القبض على المشتبه به.

رابطة العالم الإسلامي جريمة الدهس بميونخ رئيس هيئة علماء المسلمين