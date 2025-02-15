رابطة العالم الإسلامي تدين جريمة الدهس بميونخ

أدانت رابطة العالم الإسلامي، جريمة الدهس التي وقعت بمدينة ميونخ الألمانية، وألحقت إصابات جسيمة بعشرات الأشخاص، بينهم أطفال.

وأعرب الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الجمعة، عن تضامن الرابطة وتعاطفها مع الشعب الألماني، وأسر المتضررين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان عدد من العمال المشاركين في تظاهرة نقابية يقومون بمسيرة في أحد شوارع مدينة "ميونخ" عندما قامت سيارة بدهس مجموعة من المشاركين قبل أن تقوم الشرطة بإطلاق أعيرة نارية وتلقي القبض على المشتبه به.