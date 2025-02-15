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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي: فرص الصمود في ساحة المعركة دون دعم الولايات المتحدة ضئيلة

زيلينسكي
زيلينسكي
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستواجه صعوبة كبيرة في الصمود في ساحة المعركة دون الدعم المستمر من الولايات المتحدة.

وصرح الرئيس الأوكراني لشبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية، أن بوتين يريد التفاوض ليسمح لجيشه بإعادة تجميع صفوفه.

وأمس الجمعة، قال أكد الرئيس الأوكراني أن الهجوم الروسي على موقع تشيرنوبيل يشكل تهديدا للعالم أجمع. وأوضح زيلينسكي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستعد لمواصلة خداع العالم وهناك حاجة لضغط موحد على المعتدي الروسي وتحميله مسؤولية أفعاله.

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، بهدف الدفع بمفاوضات السلام بين موسكو وكييف. 

وقال الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع "تروث سوشيال": "كانت المحادثة جيدة جدا، إنه يريد صنع السلام شأنه شأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

الرئيس الأوكراني زيلينسكي بوتين دونالد ترامب