حصاد البيئة في أسبوع.. فؤاد: زراعة 850 شجرة من التوت العماني والخيار.. وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تعلنان تسليم المدافن الصحية بسوهاج

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأنشطة لوزارة البيئة على رأسها، مشاركة وزيرة البيئة مع مؤسسة الشباب للتنمية والإبداع وبالشراكة بين الشبكة العربية والتنمية (رائد) ومركز التعاون المتوسط للإتحاد الدولي لصون الطبيعة فى ختام المرحلة الأولى من مبادرة "الطريق الأخضر" بزراعة عدد من الطرق المؤدية لمداخل المحميات الطبيعية التي تستقبل أعداد من الطيور المهاجرة في محافظة الفيوم؛ حيث تم وضع خطة لزراعة مداخل محميتي وادي الريان وقارون، كخطوة نحو تعزيز مفهوم التنمية المستدامة تساهم في خلق بيئة نظيفة وصحية للأجيال القادمة.

حيث أكدت وزيرة البيئة أنه تم زراعة الطريق المؤدي لمحمية قارون بعدد ٨٥٠ شجرة من أنواع التوت العماني وشجرة الخيار شمبر، بمشاركة كلًا من الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، ومحمد مصطفى مدير إدارة التدريب والتوعية بمكتب الوزيرة، وإسلام عبد المجيد مدير عام الجمعيات الأهلية، والدكتور حسام شعبان مدير فرع الفيوم، وأسامة النجار مدير محمية قارون الطبيعية، ومحمد إسماعيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشباب، بالإضافة إلى محافظة الفيوم ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد ١٠٠ متطوع من ١٧ جنسية إفريقية.

يأتي ذلك فى إطار إستكمال أنشطة "المشروع الأخضر" الذى يعد أحد المشروعات الثلاثة الممولة من برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بشمال أفريقيا - المرحلة الثالثة PPI OSCAN3 في مصر، الذي تنفذه مؤسسة الشباب للتنمية والابداع بالتعاون مع قطاعى الفروع والمحميات بوزارة البيئة، والتى تتركز أنشطته على زراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة"، وفي ضوء الاتفاقية الموقعة بين الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" والاتحاد الدولي لصون الطبيعة - مكتب تعاون البحر المتوسط.

وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تشهدان توقيع عقد خدمات الجمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع

حيث شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مراسم التوقيع عقد القيام بخدمات الجمع ونقل المخالفات البلدية من الوحدات السكنية والتجارية ونظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة من المخلفات بأحياء محافظة بورسعيد ( الشرق – العرب – المناخ – الضواحى – الزهور – الغرب – الجنوب ) ومدينة بورفؤاد وذلك بين المحافظة والشركة البريطانية للنظافة.

وقع على العقد كل من اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وعاطف محمد فرج رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية للنظافة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة ود. مني شهاب منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس أحمد سعد استشارى جهاز المخلفات وبمشاركة عدد من قيادات الشركة البريطانية للنظافة.

ومن جانبها أوضحت وزيرة البيئة أن توقيع العقد يأتى فى إطار تنفيذ البرنامج الثاني للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات والخاص بعقود التشغيل، لافتة أنه سيتم من خلال هذا العقد خدمة أحياء ( الشرق - العرب- المناخ - الضواحي - الزهور- الغرب- الجنوب) ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن الفترة السابقة شهدت تعاونًا وتنسيقًا بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة بورسعيد فى ضوء قانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك من خلال تقديم الدعم الفني ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات،كما قام جهاز شئون البيئة بمراجعة المستندات المقدمة من الشركة لتعديل الموافقة الصادرة لها لتقديم خدمات الجمع والنقل للمخلفات البلدية بعموم الجمهورية تمهيدا لقيام الشركة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقديم خدمات الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة. موضحة ان وزارة البيئة تعمل على تقديم الدعم الفني للمحافظات في مجال التعاقد مع الشركات لتقديم وتوفير خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، وتشجيع الاستثمار في قطاع المعالجة عن طريق إدخال تكنولوجيات جديدة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تكثيف مسئولي الشركة الجهود لضمان نجاح المنظومة في محافظة بورسعيد، مشددة على أن الدولة بحاجة إلى تحقيق تحسن سريع في مستوى النظافة، دون إضاعة الوقت، وأوضحت أن تقديم صورة إيجابية عن الشركات المصرية العاملة في مجال المخلفات والنظافة أمر بالغ الأهمية، خاصة مع الدعم الكبير الذي توفره الحكومة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدة أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع فى إطار توجيهات القيادة السياسية حتى يشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى حرص الحكومة بصورة مستمرة في تحسين مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقي فى مستوى خدمة النظافة في ظل تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة على أرض المحافظات والتي تضمنت إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية من مدافن صحية وإغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية للقمامة وانشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وتطوير وإنشاء مصانع التدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، لافتة إلى حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى المنظومة الجديدة للمخلفات وتشغيل وإدارة مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها بما يساهم في الحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الشأن.

وطالبت د.منال عوض من مسئولي الشركة البريطانية ببذل كل الجهود الممكنة لتقديم أفضل خدمة وأعلى جودة لأبناء محافظة بورسعيد وإعطاء صورة إيجابية عن شركات القطاع الخاص الوطنية المتخصصة في مجال المخلفات والنظافة خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع المهم.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستتابع مع الوزارات الشريكة ومحافظة بورسعيد جهود الشركة في تنفيذ خطة العمل التفصيلية بما يحقق تحسين أداء خدمات النظافة بجميع أحياء محافظة بورسعيد وشعور المواطنين بالتغيير في تلك الخدمة، حيث ستقوم الشركة بخدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية وغيرها الموجودة داخل منطقة الخدمة محل العقد.

ومن جانبه توجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بخالص الشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة على دعمها الكبير لملف الارتقاء بمنظومة النظافة داخل المحافظة، لافتا إلى أن الشركة البريطانية للنظافة سوف تبدأ أعمالها في محافظة بورسعيد لفترة تجريبية من أول مارس القادم ، يتم خلالها تقييم مستوى أداء الشركة في مدى إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة بداخل بورسعيد، مؤكدًا على أهمية أن يشعر المواطن بالتغيير الجذري في نظافة الشارع البورسعيدي،لافتا أن هذه الجهود تأتي بالتزامن مع تعاون محافظة بورسعيد مع منظمة الجايكا ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ضمن بروتوكول لتمويل محافظة بورسعيد بالدعم اللازم للارتقاء بمنظومة النظافة فضلًا عن تدريب القائمين على منظومة النظافة، حول كيفية متابعة عمل المنظومة والتعرف على أسلوب المتابعة والسيطرة والتحكم عن بعد للعمل الميداني لرفع كفاءة الشوارع وكنسها وإزالة القمامة والمخلفات، فضلا عن متابعة أعمال الجمع المنزلي.

كما أكد المحافظ على تقديم كامل الدعم للشركة في تنفيذ أعمالها على الوجه الأكمل بمحافظة بورسعيد لتحقيق الأهداف المنشودة، وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تسخير معدات وإمكانيات المحافظة لإزالة تجمعات الرتش بالتوازي مع أعمال الشركة البريطانية لجمع ونقل المخلفات والقمامة بما يسهم في إحداث طفرة في مستوى النظافة ببورسعيد.

وتعهد رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية للنظافة ببذل كل الجهد اللازم لتحقيق أفضل خدمة لأبناء محافظة بورسعيد في ملف النظافة.

وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تعلنان تسليم المدافن الصحية بسوهاج

كما شهد الأسبوع الماضي إعلان وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تسليم المدفن الصحي والواقع بالظهير الصحراوي بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام، وأيضًا تسليم المدفن الصحي بالظهير الصحراوي لقرية إدفا بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن جهود الدولة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظات الجمهورية، والتوسع فى إنشاء المدافن الصحية للتخلص الآمن من المخلفات وذلك من خلال اللجنة المختصة والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع)، والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

هذا وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة سوهاج وباقي محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذي بدأ فى بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط فى استكمال مشروعات البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن أيضا الجزء الأهم هو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى حرص الوزارة على تقييم تنفيذ منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات منذ إقرارها حتى الآن، والمستهدفات الفترة القادمة والتدخل الفورى للتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالمنظومة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المدفن الصحي بدار السلام تم إنشاؤه على مساحة حوالى ٥ فدان ويشمل خليه الدفن الصحي، وسيقوم بإستقبال المرفوضات الناتجة عن أعمال المعالجة بمنشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بدار السلام حيث سيتم استقبال المخلفات المتولدة عن دار السلام وجرجا والبلينا. ويتضمن الموقع مبني اداري وميزان بسكول، ومبنى إدارى، وغرفة للمولدات، وخزان وقود يومى، بالإضافة الى بئر مياه، وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الترشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.

وتابعت وزيرة البيئة ان المدفن الصحي بقرية إدفا تم إنشاؤه على مساحة 7 فدان، وسيقوم بإستقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة سوهاج.ويشمل على خلية الدفن الصحي كما يتضمن الموقع مبني اداري وميزان بسكول، ومبنى إدارى، وغرفة للمولدات، خزان وقود يومى،وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الترشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى اللازمة لعمليات التشغيل.

وقد شددت وزيرة البيئة على ضرورة إلتزام مسئولي استقبال المخلفات بالمدافن الصحية بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وإدارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتي يكون دفن آمن، وان يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن في الأماكن المخصصة لها.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المدفن الصحي بمنطقة دار السلام بلغت تكلفته 21 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم التسليم الابتدائي للمدفن الصحي بقرية إدفا- بسوهاج بتكلفة 63 مليون جنيه وتم إنشائه على مساحة 7 فدان.

وشدد وزيرة التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة سوهاج حيث يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة سوهاج 234 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه، بالإضافة الي تسليم المدفن الصحي بمدينة جهينة بالمحافظة بتكلفة 60 مليون جنيه.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تمضي قدمًا بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بما يحقق رضا المواطنين.

وزيرة البيئة تناقش مع البعثة الفنية للبنك الدولي نتائج تقييم أنشطة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى

كما عقد الدكتورة وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي لمناقشة نتائج الزيارة الحالية فيما يخص مراجعة أنشطة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولى بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى للمشروع وممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وممثلي البنك الدولي.

وقد استمعت وزيرة البيئة إلى نتائج مراجعة البعثة خلال الأيام الماضية للأنشطة المنفذة بمختلف مكونات المشروع، ومنها آخر مستجدات مشروع الحافلات الكهربائية والذي من المنتظر تسليم الدفعة الأولى منها قريبا، كما تعرفت على نتائج تقييم البعثة للوضع الراهن لتنفيذ المجمع المتكامل للمخلفات بمدينة العاشر من رمضان، وايضًا آخر مستجدات الإعداد لإغلاق مقلب أبو زعبل بالقليوبية، والأطر الزمنية لتنفيذ الأنشطة المختلفة والإطار المالي، والوقوف على تحديات التنفيذ وكيفية التغلب عليها.

كما ناقشت وزيرة البيئة مع البعثة آليات تعزيز إشراك القطاع الخاص في مجال ادارة المخلفات، سواء من ناحية نماذج العقود التي سيتم إبرامها في مختلف أنشطة إدارة المخلفات خاصة في مدينة المخلفات بالعاشر من رمضان، وايضًا آليات الدعم وتقليل المخاطر للقطاع الخاص لتشجعيه على المشاركة، مشيرة إلى إعلان السيد رئيس مجلس الوزراء أن ادارة مختلف أنواع المخلفات ضمن المجالات التي تحصل على حوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد.

وتابعت د. ياسمين فؤاد ايضا خطوات الإعداد لإغلاق مقلب أبو زعبل من حيث المخطط الزمني للانتهاء من التصميمات والطرح للتنفيذ وصولا للانتهاء من عملية الإغلاق، وايضا استمعت لآخر مستجدات الأنشطة المنفذة في مكون الحد من تلوث الهواء وتعزيز نظام رصد جودة الهواء سواء ببناء القدرات والتدريب او الدعم بالمعدات اللازمة.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بالجهود المبذولة لإنجاز الأنشطة الخاصة بمكونات مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، حيث شهدت الأيام الماضية تقييما فنيا لهذه الأنشطة، والذي أوضح أن العمل يسير على قدما وساق بدعم كبير من وزيرة البيئة، كما يعد ما تم إنجازه في مكون المخلفات حتى الآن قصة نجاح ويتيح المجال لمشروعات واعدة في مجال إدارة المخلفات.

كما شهد الأسبوع الماضي.. الإعلان عن إنجازات المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتركيب الشمندورات بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ.

حيث أعلنت وزيرة البيئة عن تحقيق إنجازات كبيرة وخطوات هامة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتركيب الشمندورات بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، حيث تم تركيب 36 رباط في منطقة سبع بطش، و6 رباط في منطقة ستنجلراي، والانتهاء من تركيب 26 رباط في الجزيرة البيضاء، بالإضافة إلى تركيب 12 رباط في منطقة محمودات، وذلك بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا) وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، ضمن الخطة القومية لحماية الشعاب المرجانية وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعية في جهود حماية الشعاب المرجانية بما تم إنجازه خلال أسابيع قليلة من إعلان الخطة الشهر الماضي، خاصةً أن الشمندورات تعد حائط الصد الأول لحماية الشعاب المرجانية من الأضرار الناجمة عن رسو القوارب العشوائي، مما يسهم في استدامة النظام البيئي البحري والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن المشروع يشمل آلية مستدامة للصيانة والمتابعة بالتنسيق بين محميات جنوب سيناء وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

وشددت وزيرة البيئة على أن المشروع يعد نموذجًا متميزًا للتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للحفاظ على التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية في شرم الشيخ ومحمية رأس محمد والتي تُعد من أهم النظم البيئية البحرية وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تحتضن مجموعة فريدة من الكائنات البحرية والنظم البيئية التي تجذب عشاق الغوص والسياح من مختلف أنحاء العالم. هذه الثروة الطبيعية ليست فقط رمزًا للجمال البيئي، بل تمثل أيضًا دعامة أساسية للاقتصاد السياحي في جنوب سيناء.

وأكدت وزيرة البيئة أن المراحل القادمة ستشهد توسيع نطاق العمل ليشمل كافة المواقع المستهدفة، مما يعكس التزام الدولة بحماية مواردها الطبيعية ودعم السياحة البيئية المستدامة، في إطار تحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

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