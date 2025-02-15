فلسطين.. قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقال إعلام فلسطيني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابا فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر قرب نابلس بالضفة الغربية.

ومساء أمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعترة شرق بيت لحم، وداهمت منزل المعتقل حافظ شرايعة الذي من المفترض الإفراج عنه اليوم السبت ضمن الدفعة السادسة من "اتفاق وقف إطلاق النار" على قطاع غزة، وهددت ذويه بعدم تنظيم أي احتفال لمناسبة الإفراج عنه، علما أنه سيتم إبعاده إلى الخارج، وهو معتقل منذ أبريل 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد.