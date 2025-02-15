وحدة الأوزون بالبيئة: الطالب الجامعي بإمكانه المشاركة بالحد من التغير المناخي

قال الدكتور عزت لويس، رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة، إن الطالب الجامعي بإمكانه المشاركة في الحد من الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي، من خلال اهتمامه بالنظافة، والحد من انتشار المخلفات، والاهتمام بنظافة الاماكن القاطن بها، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بتحصيل دروسه على أكمل وجه والإخلاص في ذلك، حتى نحصل على علماء يفيدون المجتمع ونستفيد منهم

وأوضح رئيس وحدة الأوزون، أثناء تصريحه الخاص لـ«البوابة نيوز»، بأهمية الطالب في المشاركة بالتوعية البيئية بينه وبين زملائه، ونشر الإرشادات كذلك بمنزله وعلى نطاق أسرته، وأقاربه، وفي محيط مجتمعه، مشيرا إلى أن كل ذلك له شأنه الكبير في حماية الأوزون والبيئة بصفة عامة بالإضافة إلى التأقلم مع تكيف المناخ.

ولفت إلى أنه يتم عقد العديد من الدورات التدريبية لتعزيز العمل المناخي، حيث أن مشكلة تغير المناخ ليست مشكلة دولة بعينها أو فرد بعينه، ولكنها مشكله كل مخلوق مؤثر يسكن على هذا الكوكب، لذلك لابد من العمل الإيجابي والمشاركة لدى الجميع.