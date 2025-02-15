«البوابة نيوز» تكشف السبب الحقيقي لغياب «أبو ريدة» عن احتفالية تدشين استاد الأهلي

كشف مصدر خاص أن غياب المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عن احتفالية تدشين استاد الأهلي، التي أقيمت في الأقصر جاء بسبب نصيحة صديق مقرب من أبو ريدة بعدم الذهاب.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أن نصيحة الصديق جاءت من إبعاد أبو ريدة من أي أحاديث مثيرة للجدل حول علاقة هاني أبو ريدة بالأهلي خصوصًا قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري والمقرر له 22 فبراير المقبل.

وتابع المصدر أن الصديق المقرب من أبو ريدة أوضح له غضبه من بيان الأهلي الأخير حول التحكيم والتهديد بالشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وأن تواجده يعني محاولة منه لإرضاء المارد الأحمر على حساب باقي الأندية.

واستعرض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي خلال الحفل التاريخي في مدينة الأقصر بمعبد حتشبسوت البرنامج الزمني للانتهاء من عملية بناء استاد الأهلي الجديد، والموعد المحدد لمباراة الافتتاح على الملعب المرتقب إنشاؤه.

وكشف الخطيب عن لوحة البرنامج الزمني للانتهاء من بناء الاستاد الجديد، وهي 200 أسبوع، أي ما يقرب من 4 سنوات، حيث بدأ العد التنازلي لعملية الإنشاء وأعطى إشارة البدء لعملية الحفر.

جاء ذلك خلال الحفل التاريخي الذي يقيمه النادي الأهلي في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر، للإعلان عن تفاصيل وتصميم استاد الأهلي الجديد، وكذلك الاحتفال بزيارة نسخة كأس العالم للأندية إلى مصر.