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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة: نقف خلف الأهلي «ممثل مصر» في كأس العالم للأندية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حفل تدشين استاد الأهلي الجديد في الأقصر، أن هذا الحفل الذي يقام في مكان تاريخي، كان يجب أن يشار فيه إلى أن مصر في رباط إلى يوم الدين، وتضم خير أجناد الأرض.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن خلط الحضارة المصرية في احتفال اليوم بقوة مصر الناعمة الكبيرة، وهو ما يقدمه الأهلي في احتفالية اليوم كنموذج واضح للتكامل بين الفن والرياضة على أرض الحضارة المصرية.

واستكمل أشرف صبحي بأن الأهلي قدم إطلالة سابقة بالمتحف الكبير، واليوم يتم انتقاء مكان مثل معبد حتشبسوت يعكس مكانة وقوة ومعاني كثيرة للغاية تلفت النظر إلى الوزراء الحاضرين.

واستكمل بأن وزارة الرياضة وكثيرًا من الوزارات تقف خلف مؤسسة الأهلي وإدارته في هذه المناسبة، وكذلك كونه ممثلًا لمصر والقوة الناعمة في نسخة كأس العالم للأندية القادمة بأمريكا، موجهًا للنادي والقائمين عليه كل التحية والتقدير.

وزير الرياضة الأهلى كأس العالم للأندية الدكتور أشرف صبحى مصر في رباط إلى يوم الدين