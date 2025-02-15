30 مليون مشاهدة.. برومو مسلسل «العتاولة 2» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

حقق برومو مسلسل "العتاولة 2"، تفاعل كبير وشعبية واسعة عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية بعد عرضه على قناة «إم بي سي مصر».

مسلسل العتاولة 2

وتصدر برومو الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، جميع صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حيث تخطت نسبة مشاهدته الـ 30 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه من قبل الشركة المنتجة، فقد حق نحو 15 مليون مشاهدة على "الفيسبوك"، و8 مليون مشاهدة على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهر "إنستجرام"، و7 مليون مشاهدة على الـ"تيك توك".

برومو مسلسل العتاولة 2

وسيطر على البرومو العديد الاثارة والتشويق والاكشن، خاصة مع عودة عيسى الوزان "باسم سمرة"، واشتعال الحرب بينهم من جديد، وظهور خفة ظل فيفي عبده، وبراعة أحمد السقا في تقديم مشاهد الاكشن، والاغنية التي لا تتعدى الثواني، وكانت كانت حديث الناس عبر السوشيال ميديا، كل هذه العوامل جعلت البرومو يحقق نحو الـ30 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.

قصة مسلسل العتاولة

يروي مسلسل "العتاولة" قصة مشوقة في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" ويقوم بدوره طارق لطفي، و"نصار" ويلعب دوره أحمد السقا، اللذين ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهم مع "الوزان"، الذي يلعب دوره باسم سمرة، ويسعى لتورطيهما في المزيد من الجرائم، مُستفيدًا من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين... ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.