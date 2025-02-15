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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم عسكر قرب نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد شابا فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر قرب نابلس بالضفة الغربية.

ومساء أمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعترة شرق بيت لحم، وداهمت منزل المعتقل حافظ شرايعة الذي من المفترض الإفراج عنه اليوم السبت ضمن الدفعة السادسة من "اتفاق وقف إطلاق النار" على قطاع غزة، وهددت ذويه بعدم تنظيم أي احتفال لمناسبة الإفراج عنه، علما أنه سيتم إبعاده إلى الخارج، وهو معتقل منذ أبريل 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد.

كما اعتدى جيش الاحتلال على عدد من الشبان قرب بلدة تل جنوب غرب نابلس، حيث اعترض الاحتلال مركبة تقل عددا من الشبان قرب الطريق الرابط بين بلدتي تل وعراق بورين ومدينة نابلس، واعتدت على الشبان بداخلها بالضرب المبرح.

وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب مخيم عسكر قرب نابلس