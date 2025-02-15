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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشيلسي يفشل في الثأر من برايتون بالدوري الإنجليزي

مباراة برايتون ضد
مباراة برايتون ضد تشيلسي
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سقط فريق تشيلسي في فخ الهزيمة أمام نظيره برايتون أند هوف ألبيون بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب أميكس، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أنهى برايتون الشوط الأول متقدمًا على تشيلسي بهدفين دون رد، سجلهما كاورو ميتوما ويانكوبا مينتا في الدقيقتين 27 و38 على الترتيب.

برايتون يكرر فوزه على تشيلسي في أسبوع واحد

وفي الشوط الثاني، عاد مينتا مجددًا للتسجيل في الدقيقة 63، مسجلًا الهدف الثالث لفريق برايتون، قبل أن تنتهي المباراة بخسارة تشيلسي بثلاثية نظيفة.

كان البلوز يسعى للثأر من النوارس في مباراة البريميرليج التي انتهت منذ قليل، بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها الفريق اللندني، أدت إلى توديعه مبكرًا من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن تشيلسي فشل في ذلك، ليكرر برايتون فوزه خلال أسبوع واحد.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة، ليصبح في المركز الرابع مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع برايتون رصيده إلى 37 نقطة وارتقى إلى المرتبة الثامنة.

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