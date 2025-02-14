وحدة الأوزون: مصر حصلت على منح من الصندوق متعدد الأطراف

صرح المهندس حسين الشوربجي الأمين العام للعاملين بالتكييف والمبردات، بان برتوكول مونتريال يعتبر من أنجح البرتوكولات الدولية البيئة على الاطلاق من أجل النهوض للعمل المناخي، حيث إنه يوجد تأثر بين اتفاقية حماية طبقة الأوزون واتفاقية التغيرات المناخية.



ومن جانبه أكد الدكتور عزت لويس، رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة، في تصريح خاص" البوابة نيوز" أن مصر حصلت على منح من الصندوق متعدد الاطراف وتم توجيها إلى القطاعات الصناعية من أجل توفيق أوضاعها البيئية، موضحا أن هذه المنح تستغرق في تنفيذها سنوات عديدة.

كاشفا أثناء تصريحه الخاص، أن هناك عشرات الملايين من الدولارت التى تم تخصيصها لتوفيق أوضاع الصناعة المنتجه لأجهزة التكييف والتبريد المنزلى المستنفذة لطبقة الاوزون، والتحول لتكنولوجيا نظيفة وحماية المناخ وغير ضارة بالاوزون، ويكون لها منافع أخرى مثل ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض الغازات الدفيئة التى تسبب تصاعد غازات الاحتباس الحرارى.