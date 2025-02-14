حمادة هلال يتصدر التريند بمسلسل "المداح 5"

تصدر الفنان حمادة هلال التريند خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرح أغنية "على الله" من مسلسل "المداح أسطورة العهد" المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025.

ونشر حمادة هلال بوستر مسلسل "المداح 5" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: “الحمد والشكر لله.. تريند على جميع المنصات من أول نزول بوسترات وإعلان المسلسل".

وأضاف حمادة هلال: "وتريند يوتيوب عام أغنية على الله في أقل من 24 ساعة، مدد يا رب، على الله، المداح أسطورة العهد”.

أبطال مسلسل المداح أسطورة العهد

يشارك في بطولة مسلسل "المداح أسطورة العهد" نخبة متميزة من نجوم الوسط الفني أبرزهم، حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

تدور أحداث مسلسل "المداح أسطورة العهد" حول عودة "صابر المداح" الشخصية التي يجسدها الفنان حمادة هلال للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.