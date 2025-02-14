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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن فتاة قفزت من الطابق الخامس في الشيخ زايد

ارشيفيه
ارشيفيه
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صرحت النيابة المختصة، بدفن جثة فتاة أنهت حياتها قفزا من الطابق الخامس لمرورها بأزمة نفسية بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسقوط فتاة من علو بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة أقدمت على إنهاء حياتها قفزا من الطابق الخامس لمرورها بأزمة نفسية جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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