“أصدقاء الطابق الرابع عشر” كتاب جديد لمي الخولي

الجمعة 14/فبراير/2025 - 11:16 م

صدر حديثا عن دار الداليدا للنشر بالقاهرة، كتاب "أصدقاء الطابق الرابع عشر" للكاتبة الصحفية مي الخولي.

ويعود الكتاب للفترة التي صاحبت التوقيع علي اتفاقية كامب ديفيد عندما كانت الزراعة في مصر الفرع الرئيسي في الإقتصاد المصري، وحتى كمصدر رئيسي لعائدات العملة الصعبة بما في ذلك صناعة الغزل والنسيج.

وكانت المناطق الزراعية في مصر خمسين ضعف المناطق الزراعية في اسرائيل، وكمية المياه التي كانت مستخدمة للزراعة في مصر 45 ضعف الكمية المستخدمة في اسرائيل، لكن كل ذلك تغير بتغير السياسات أواخر السبعينيات؛ كما جاء على لسان الكاتبة.

وكانت مى الخولى، الصحفية الصاعدة فى الأهرام قد بدأت تحقيقا صحفيا قبل أعوام، بحثت من خلاله كيف حيكت خيوط المؤامرة على القطن المصرى، لكنها عثرت من خلاله على كيف أثرت بنود الاتفاقات على الزراعة وصناعاتها برمتها، والإشارة إلى ما جرى فى الماضى قد يفيدنا فى معرفة كيف تسلمها الرئيس لمهمة ثقيلة وصعبة لينطلق بها إلى الأمام ويؤمن مستقبل أبنائه.