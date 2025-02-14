زاهي حواس: الفراعنة اخترعوا كرة القدم وحتشبسوت أهلاوية

في تصريحات مثيرة خلال حفل للنادي الأهلي، قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الشهير، إنه كان قد أطلق نكتة مفادها أن الفراعنة كانوا مشجعين للأهلي، مؤكدًا أن الملكة حتشبسوت كانت واحدة من أكبر مشجعي الفريق منذ أكثر من 3000 عام. وأثارت تصريحاته تساؤلات حول تاريخ نشأة كرة القدم، وهل كانت مصر القديمة هي مهد اللعبة.

وأوضح حواس أن المصريين القدماء كانوا يمارسون الرياضة بشكل يومي كجزء من حياتهم، سواء للترفيه أو بشكل احترافي من خلال المسابقات التنافسية.

وأشار إلى أن هناك دلائل على وجود كرات مصنوعة من الكتان وجلود الحيوانات في مقابر الفراعنة، بالإضافة إلى الرسومات على جدران المقابر التي تؤكد ممارسة الرياضة.

وذكر حواس أن المصريين القدماء طوروا أول أشكال لعبة كرة القدم التي نعرفها اليوم، مستعرضًا الأدلة التي تدعم ذلك.

من جهته، ذكر الباحث السوداني أحمد حسن أحمد في دراسته أن بعض الأدلة تشير إلى أن المصريين القدماء مارسوا لعبة تشبه كرة القدم، التي نقلها الرومان إلى الإنجليز ثم انتشرت في العالم.

وبالحديث عن كرة القدم في العصر الحديث، قال حواس: "الأهلي عشق لنا، ووصلنا للعالمية بفضل الإصرار والعزيمة، كما أن النادي دائمًا يتقدم للأمام ولا ينظر للخلف".