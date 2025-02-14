محتجون يقطعون طريق مطار بيروت بركام الأبنية ويعتدون على سيارات تابعة ليونيفيل

قام محتجون بقطع طريق مطار بيروت بركام الأبنية واعتدوا على سيارات تابعة ليونيفيل، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقام الجيش اللبناني بالتدخل لتفريق المحتجين في محيط مطار بيروت، وأكد أن عدة مناطق بمحيط مطار بيروت تشهد احتجاجات وتعديات وأعمال شغب.

وقال الجيش اللبناني: "نحذر من محاولات إغلاق طريق مطار بيروت ومهاجمة آليات يونيفيل. نواصل تنفيذ مهام حفظ الأمن وسنعمل بكل حزم لمنع أي مساس بالسلم الأهلي."

وكشف مصدر أمني لبناني عن إصابة أحد أفراد يونيفيل بعد إشعال النار في سيارة أممية بمحيط المطار، وفقا للقناة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: "نستنكر بشدة الاعتداء على آليات وعناصر يونيفيل."