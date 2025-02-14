أشرف صبحي: نقف خلف الأهلي ممثل مصر في كأس العالم للأندية

الجمعة 14/فبراير/2025 - 10:42 م

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة حرصه الكبير على التوجه بكلمة خلال هذا الحفل الذي يقام في مكان تاريخي، كان يجب أن يشار فيه إلى أن مصر في رباط إلى يوم الدين، وتضم خير أجناد الأرض.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن خلط الحضارة المصرية في احتفال اليوم بقوة مصر الناعمة الكبيرة، وهو ما يقدمه الأهلي في احتفالية اليوم كنموذج واضح للتكامل بين الفن والرياضة على أرض الحضارة المصرية.

واستكمل أشرف صبحي بأن الأهلي قدم إطلالة سابقة بالمتحف الكبير، واليوم يتم انتقاء مكان مثل معبد حتشبسوت يعكس مكانة وقوة ومعاني كثيرة للغاية تلفت النظر إلى الوزراء الحاضرين.

واستكمل بأن وزارة الرياضة وكثيرًا من الوزارات تقف خلف مؤسسة الأهلي وإدارته في هذه المناسبة، وكذلك كونه ممثلًا لمصر والقوة الناعمة في نسخة كأس العالم للأندية القادمة بأمريكا، موجهًا للنادي والقائمين عليه كل التحية والتقدير.

وانطلقت اليوم احتفالية النادى الأهلى بمعبد حتشبسوت بالدير البحرى فى الأقصر بمناسبة وصول النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية، والتى ستشهد الحدث الأهم وهو الإعلان عن تفاصيل "ستاد الأهلي" المُزمع إنشاؤه الفترة المقبلة.