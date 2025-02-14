قيادات الأمانة المركزية بـ"مستقبل وطن" تختتم جولتها في محافظة قنا

اختتمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، زيارتها لمحافظة قنا، بلقاء تنظيمي مع هيئات المكاتب التنظيمية وكوادر الحزب بالمحافظة.

حضر الاجتماع كل من النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب, والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، محمد عبد الفتاح أدم، أمين الحزب بمحافظة قنا، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

بدأ اللقاء بالتأكيد على اصطفاف الشعب المصري بكافة مكوناته خلف رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعما لأي قرارات تتخذها القيادة السياسية، بخصوص الأوضاع الراهنة والتحديات الإقليمية.

كما ناقش الإجتماع أهمية الدور التنظيمي والخدمي للحزب في دعم مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم التشديد على أهمية العمل الجماعي، بما يحقق رؤية قيادات الحزب، وتكثيف التواصل والتواجد بين المواطنين، من خلال تقديم كافة سبل المساعدة والدعم، لجميع الفئات.

عقب اللقاء التنظيمي، افتتحت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، المقر الرئيسي الجديد للحزب للمحافظة بمدينة قنا.

كانت جولة قيادات الأمانة المركزية في محافظة قنا، قد شهدت توزيع 100 جهاز عروسة، وافتتاح وحدة جهاز لغرف العلاج الطبيعي والتأهيل وصحة المرأة، وكذلك توزيع 50 تروسيكل، و50 آلة زراعية، و30 ماكينة خياطة لدعم السيدات المعيلات في مشروعاتهن الصغيرة، و30 كرسيًا متحركًا لدعم ذوي الهمم، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.