الاتحاد الأوروبي والصين يبحثان العلاقات الثنائية والوضع الجيوسياسي الأوسع

بحث الاتحاد الأوروبي والصين، اليوم الجمعة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة والوضع الجيوسياسي الأوسع.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، في أعقاب اجتماع عقدته الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد كاجا كالاس ووزير الخارجية الصيني وانج يي.

وخلال الاجتماع، أكدت كالاس استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة الحوار والتعاون مع الصين في مجالات مختارة، مثل التجارة والشئون الاقتصادية وتغير المناخ.

وفيما يتعلق بروسيا، قالت كالاس إن صادرات الصين من السلع ذات الاستخدام المزدوج تساهم في بناء القاعدة العسكرية الصناعية لروسيا وتعزز حربها ضد أوكرانيا، ودعت الصين إلى وقف هذه الصادرات، مؤكدة على التهديد الذي تشكله حرب روسيا على الأمن الأوروبي.. حسب قولها.

وأضافت المسئولة الأوروبية أن جميع الجهات الفاعلة العالمية المسئولة يجب أن تعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، على أساس الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة، في حين اتفق الجانبان على عقد الحوار الاستراتيجي المقبل بين الاتحاد الأوروبي والصين في بروكسل في وقت لاحق من هذا العام.