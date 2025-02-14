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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا..أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب على مسرح سيد درويش

عيد الحب
عيد الحب
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تواصل وزارة الثقافة إحتفالاتها بعيد الحب وتنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ومشاركة الفنانين آلاء أيوب ، يمنى حسن ، ولاء طلبة ، ياسر سعيد ، وائل أبو الفتوح ، مصطفى سعد ، محمد الخولى وعازف القانون على الخبيرى وذلك  فى الثامنة مساء غد على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " .

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الطربية الرومانسية التى تعاون خلالها كبار الملحنين والشعراء والمطربين وباتت علامات خالدة فى تاريخ الغناء العربى  .

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت خلال شهر فبراير بمناسبة عيد الحب مجموعة متنوعة من الإحتفالات التى تضم مختلف الأشكال الإبداعية العربية والغربية على كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .

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