الرئيس الفلسطيني يشارك في الدورة الـ38 لقمة الاتحاد الإفريقي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية

يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الدورة الـ38 لمؤتمر (قمة الاتحاد الإفريقي)، التي تعقد على مدار يومي السبت والأحد، بمشاركة عدد كبير من قادة الدول والحكومات الأفارقة؛ حيث يلقي كلمة أمام القمة، ستتناول الأوضاع في فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس عباس -الذي وصل قبل قليل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا- سيلتقي بعدد من القادة الأفارقة، لبحث آخر المستجدات، وحشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها؛ بما يخدم مصالح الدول والشعوب الصديقة.