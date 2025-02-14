ads
الجمعة 14 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الفلسطيني يشارك في الدورة الـ38 لقمة الاتحاد الإفريقي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية

محمود عباس
محمود عباس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الدورة الـ38 لمؤتمر (قمة الاتحاد الإفريقي)، التي تعقد على مدار يومي السبت والأحد، بمشاركة عدد كبير من قادة الدول والحكومات الأفارقة؛ حيث يلقي كلمة أمام القمة، ستتناول الأوضاع في فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس عباس -الذي وصل قبل قليل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا- سيلتقي بعدد من القادة الأفارقة، لبحث آخر المستجدات، وحشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها؛ بما يخدم مصالح الدول والشعوب الصديقة.

محمود عباس قمة الاتحاد الأفريقي الرئيس الفلسطيني فلسطين