جثمانها لم يتحلل.. ياسمين الخيام تكشف مفاجأة عن شقيقتها الراحلة

كشفت الداعية ياسمين الخيام، مفاجأة عن شقيقتها شوقية قائلة إن أختها شوقية كانت صبورة وجميلة وتعمل الخير كثيرا.

وأوضحت ياسمين الخيام خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن أختها شوقية فارقت الحياة وفاضت روحها إلى بارئها قبل وفاة والدتنا، موضحة: عند وفاة والدتنا فوجئنا بأن الأرض لم تأكل جثمان شقيقتي شوقية، ونزل عدة شهود إلى القبر للتأكد من ذلك، حيث من المعروف أن أجساد الأنبياء والصالحين والشهداء لا تتحلل".

وأشارت إلى عظمة المرأة المصرية فهي نموذج يحتذى به، ومن أشهر المصريات قدوة ستنا هاجر زوجة سيدنا إبراهيم التي علمت العالم معنى الصبر والطاعة لأوامر الله ورسوله وسكنت في واد غير ذي زرع وطافت 7 مرات بين جبلين بحثا عن الطعام، وفجر الله لها بئر زمزم لتشرب منه هي وابنها سيدنا اسماعيل أبو العرب، وجد رسول الله سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، وكذلك السيدة آسيا زوجة فرعون، وأيضا أم سيدنا موسي فكلهن مصريات فضليات عظيمات.