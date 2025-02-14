الكشف عن التصميم الرسمي وشكل استاد الأهلي الجديد

كشف مسئولو القلعة الحمراء خلال الاحتفالية الكبرى التي يقيمها النادي الأهلي بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر، عن تصميم استاد النادي الأهلي.

وانطلق مساء اليوم الجمعة احتفال الأهلي في معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية وسط حضور عدد كبير من الشخصيات والمسئولين.



شركة القلعة الحمراء تحصل على تراخيص بناء استاد الأهلي

أعلنت شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت عن حصولها على التراخيص والموافقات اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر لبدء أعمال إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد بمدينة الشيخ زايد. وهو ما يعد نقلة نوعية في عالم الاستثمار الرياضي، مما يعزز من مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية والإقليمية.

ويُعد استاد الأهلي بمثابة "مشروع القرن"، بإعتباره مدينة رياضية متكاملة والتي تصل تكلفة إنشائها 8 مليار جنيه. ومن المقرر أن تتضمن المدينة استاد متكامل بسعة 42,000 متفرج، ومستشفى رياضي مبتكر يقدم خدمات طبية متخصصة للرياضيين، ومتحف رياضي يوثق تاريخ النادي وإنجازاته، بالإضافة إلى جامعة رائدة تساهم في تطوير التعليم الرياضي، ومدرسة رياضية متخصصة لإعداد الأجيال الشابة من الرياضيين الموهوبين بالإضافة إلى فندق.

وقال محمد كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت، "نحن متحمسون للغاية للبدء في أعمال إنشاء استاد النادي الأهلي بعد الإعلان عن تصميمه للمرة الأولى في حدث الغد.

واضاف : يعد هذا الاستاد خطوة كبيرة لتنفيذ مشروع المدينة الرياضية والتي تقدم مفهموماً متكاملاً للمنشآت الرياضية بما يعزز من القطاع الرياضي في مصر، وتعزيز من مكانتها على الخريطة الرياضية العالمية والإقليمية".

يسعى مشروع القلعة الحمراء إلى أن يصبح مركزًا عالميًا للحياة الصحية والنشطة، من خلال رؤية متكاملة تدمج بين المنشآت الرياضية الحديثة والمرافق التعليمية والطبية المتقدمة،. هذه الخطوة الطموحة لا تعزز فقط مكانة النادي الأهلي كصرح رياضي رائد، بل تساهم أيضًا في وضع معايير جديدة للاستثمار الرياضي في مصر، وتفتح آفاقًا واسعة لتطوير قطاع الرياضة في البلاد.