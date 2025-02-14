جارنا المسيحي كان يقتسم ثمار فيلتنا.. ياسمين الخيام: والدي رفض السكن في العمارات لهذه الأسباب

أكدت الداعية ياسمين الخيام الشهيرة ب ياسمين الحصري، أن والدها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري كان إماما في مسجد الأحمدي وأنه قدم في الإذاعة عام ١٩٤٤ وفاز بالمركز الأول وسط المتقدمين ونال حبا كثيرا من الشيوخ ثم أصبح إماما لمسجد الحسين.

وأضافت ياسمين الخيام خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن والدها سكن في فيلا حتى لا يزعج جيرانه، فقد كان يستقبل يوميا المئات من المشايخ والقراء والمشاهير، لذلك فضل السكن في فيلا خاصة بعيدا عن السكن في عمارات.

وأوضحت أن والدها كانت تربطه علاقة طيبة بجاره المسيحي زكي بطرس، مؤكدة أنه كان يقوم بتعبئة ثمار حديقة الفيلا في "قفتين" ويقول لنا واحدة ولجارنا زكي بطرس والأخرى لنا.

وأكدت الخيام، أن والدها كانت تربطه علاقة صداقة بكل القراء والمشايخ وكان يستمع إلى كل من يقرأ القرآن بصدر رحب.

