السيطرة على حريق نبات الحلف والهيش بأرض فضاء بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة على حريق نشب بنباتات الحلف والهيش بقطعة أرض فضاء بجوار ملعب ونادي ابشواي الرياضي بدائرة مركز شرطة ابشواي بمحافظة الفيوم، دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء أحمد عزت مساعد الوزير مدير امن الفيوم قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة ابشواي يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ يفيد بنشوب حريق بأرض فضاء بجوار ملعب ابشواي، ببعض النباتات العشوائية والحلفا والهيش وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مأمور مركز شرطة ابشواي بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء، حيث تبين نشوب الحريق بكمية من نباتات الحلفا والهيش، ويرجح سبب الحريق إلي قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل"دون قصد " أدى إلى احتراق كمية من نباتات الحلفا والهيش ، ولا توجد أي شبهة جنائية،

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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