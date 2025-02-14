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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عضو بالحزب الديمقراطي: الحراك السياسي في أمريكا يرفض تهجير الفلسطينيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي، أن هناك معارضة واسعة داخل الولايات المتحدة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المجتمع الأمريكي، بما في ذلك عدد كبير من الشخصيات اليهودية، يعارض هذه السياسة باعتبارها غير قانونية.

وأوضح أبو عيسى، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 143 نائبًا ديمقراطيًا طالبوا الإدارة الأمريكية بالتراجع عن هذه الخطة، مما يعكس وجود تيار معارض داخل الكونجرس، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 شخصية يهودية بارزة نشروا إعلانًا في الصحف الأمريكية يعبر عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين، وحذروا من أن التهجير جريمة إنسانية تتعارض مع القيم الديمقراطية التي تقوم عليها الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذا الرفض دفع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى اتخاذ موقف واضح، لإظهار أن هناك رأيين داخل أمريكا، أحدهما مؤيد لسياسات ترامب والآخر يعارضها، مشددًا على أن الحزب الديمقراطي بشكل عام يعارض السياسات العشوائية وغير القانونية التي تبناها الرئيس الجمهوري، والتي لا تتوافق مع المبادئ الأمريكية.

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