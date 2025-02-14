حسب الله الكفراوي السبب.. ياسمين الخيام تكشف سر قبولها إنشاء دار مسنين

أكدت النجمة والداعية ياسمين الحصري الشهيرة ب ياسمين الخيام، أنها كانت ترفض من قبل إنشاء دار للمسنين في جمعيتها الخيرية متعللة بأنه لا يصح أن يضحي ابن أو ابنه بأبيه أو أمه ويدخله دار مسنين، فالله عز وجل قال: "إما يبلغن (عندك) الكبر أحدهما أو كلاهما"، مشيرة إلى أنها تربت في بيت عائلة وسط أبيها وأمها وأنها كانت ترعاهما في الكبر.

وأشارت الخيام خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب الى أنها تراجعت عن فكرتها في رفضها إنشاء دار للمسنين والسبب في ذلك الوزير الأسبق حسب الله الكفراوي حيث أكد لها أنه يحتاج لونس ويعيش في مكان محترم عند الكبر في السن لذلك اقترح عليها إنشاء دار للمسنين فوافقت.

وأضافت خلال اللقاء، أنها تميل إلى الصوفية وتقرأ للشيخ الغزالي والأئمة المعتدلين من الصوفية، ودراستها كانت في مجال الفلسفة الإسلامية والزهد فالصوفية تعني صفاء النفس بعيدا عن البدع التي نشهدها حاليا.