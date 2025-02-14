هند صبري: مسلسل مفترق طرق حقق نجاحا بقوة أعمال رمضان

أعربت الفنانة هند صبري عن سعادتها بردود أفعال الجمهور، على ملسلسل "مفترق طرق"، والذي حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه خارج الموسم الرمضاني.

وقالت الفنانة هند صبري أثناء استضافتها في البرنامج الإذاعي "الراديو بيضحك" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، أنها كانت قلقه بشأن عرض المسلسل في فصل الصيف، وذلك لانشغال الجمهور بالسفر والمصايف.

وتابعت أنها تفاجأت بردود أفعال الجمهور في الشارع، وفي كل مكان كانت تذهب إليه، وتعلق الناس بالاحداث بشكل كبير، وتفاعلهم مع مشاهد المسلسل.

وأكملت الفنانة هند صبري أن العمل كلما كان اجتماعياً، يحقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور، ولطالما يناقش كل ما يهم الواقع وتفاصيل الجمهور.

مسلسل "مفترق طرق"، بطولة هند صبري، ماجد المصري، اياد نصار، على الطيب، جومانا مراد، والإخراج محمد يحيي.