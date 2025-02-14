"ماتت في حضني".. ياسمين الخيام تكشف كواليس وفاة زوجة المنشاوي

أكدت النجمة والداعية ياسمين الحصري الشهيرة ب ياسمين الخيام، أنها رأت رؤيا جميلة عام ١٩٦٨ وبناء على هذه الرؤيا طلبت من والدها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري أن يصطحبها معه في رحلة الحج هذا العام وقد كان.

وقالت الخيام خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة، أن من ضمن المرافقين لأسرتها في بعثة الحج ذلك العام كان الشيخ مصطفى إسماعيل وزوجته، والشيخ محمد صديق المنشاوي وزوجته، وكان والدي يوصيني بأن ألازم زوجة الشيخ المنشاوي وألا أتركها فهي كانت نموذجا للمرأة المصرية الأصيلة الطيبة.

وأضافت ، أنه بعد الانتهاء من طواف الإفاضة في الحج والانتهاء من مراسمه توفيت في حضنها فجأة زوجة الشيخ المنشاوي حيث كانت تجلس على السرير وفاضت روحها إلى بارئها وكانت مبتسمة وكان موتها في ساعة هدوء وسكينة.

وأشارت الخيام إلى أن الشيخ مصطفى إسماعيل بكي حين ذلك بكاء شديدا حيث كان رجل عاطفيا وكان يقول لي دائما بركاتك يا شيخة ياسمين وأنا أقول له بركاتك يا مولانا الشيخ مصطفى.