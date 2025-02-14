هند صبري تكشف أسباب ابتعادها عن الموسم الرمضاني

كشفت الفنانة هند صبري عن أسباب ابتعادها خلال السنوات الأخيرة، عن المشاركة الدرامية في الموسم الرمضاني.

وأكدت الفنانة هند صبري خلال استضافتها في البرنامج الإذاعي "الراديو بيضحك" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، أنها مفتقده المشاركة الدرامية في الموسم الرمضاني بشكل كبير.

وتابعت أن هناك ظروف حالت دون التواجد في الموسم الرمضاني، وذلك بسبب الانشغال، ومرات أخرى كانت بعض المرات لم يكن الورق المعروض جيد.

وأكملت صبري أن مسلسل "البحث عن علا"، والمشاركة في الكتابة مع التمثيل كلفني الكثير من الوقت، وكان من أسباب الابتعاد.

وإختتمت حديثها أن إبنتها طالبتها المشاركة في الموسم الرمضاني، وأنها تريد مشاركتها في دراما رمضان.