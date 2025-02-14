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الجمعة 14 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هند صبري تكشف أسباب ابتعادها عن الموسم الرمضاني

هند صبري
هند صبري
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كشفت الفنانة هند صبري عن أسباب ابتعادها خلال السنوات الأخيرة، عن المشاركة الدرامية في الموسم الرمضاني.

وأكدت الفنانة هند صبري خلال استضافتها في البرنامج الإذاعي "الراديو بيضحك" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، أنها مفتقده المشاركة الدرامية في الموسم الرمضاني بشكل كبير.

وتابعت  أن هناك ظروف حالت دون التواجد في الموسم الرمضاني، وذلك بسبب الانشغال، ومرات أخرى كانت بعض المرات لم يكن الورق المعروض جيد.

وأكملت صبري أن مسلسل "البحث عن علا"، والمشاركة في الكتابة مع التمثيل كلفني الكثير من الوقت، وكان من أسباب الابتعاد.

وإختتمت حديثها أن إبنتها طالبتها المشاركة في الموسم الرمضاني، وأنها تريد مشاركتها في دراما رمضان. 

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