مع نهاية اليوم الأول.. منتخب سيدات الرجبي يتصدر ترتيب البطولة العربية بالإسكندرية

تصدر المنتخب الوطني الأول لسيدات الرجبي منافسات البطولة العربية والمقامة يومي 14 و 15 فبراير الجاري على استاد الإسكندرية الرياضي بعد فوزه بجميع لقاءات اليوم الأول.

فازت سيدات منتخب مصر على نظيرتهن من لبنان بنتيجة 46-0، ثم فزن على نظيرتهن من السعودية بنتيجة 62-0، وأخيرًا كان الفوز على المنتخب الأردني بنتيجة 46-0.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني في تمام التاسعة والنصف من صباح السبت مع نظيره الإماراتي، قبل أن يختتم مباريات الدور الأول بمواجهة نظيره التونسي في تمام الواحدة والربع ظهراً.

عقب نهاية الدور الأول، يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني للنهائي فيما يلعب أصحاب المركزين الثالث والرابع على الميدالية البرونزية، أما أصحاب المركزين الخامس والسادس فيلعبون لتحديد المراكز.

تضم قائمة منتخب مصر لسيدات الرجبي 12 لاعبة وهن: "هالة قورة ورولا الوزيري وكنزي سلامة وملك سويلم وندا سمير وفريدة زقزوق وفريدة الشرقاوي ونور شلبي وملك سيف النصر وروان رشاد وفريدة الجزار وميسرة محمد".

وعلى صعيد منافسات الرجال، استهل المنتخب المصري مشواره بالفوز على نظيره العراقي بنتيجة 32-7 في إطار المجموعة الثانية، ثم تعادل مع المنتخب الأردني بنتيجة 5-5، قبل أن يخسر أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 7-28.

ويختتم أبناء النيل مشواره في المجموعة بمواجهة نظيره اللبناني صباح السبت في لقاء يتحدد على أثره المتأهل لنصف النهائي.

وتقام منافسات الرجال بنظام المجموعتين على أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، الأمر نفسه بالنسبة للمجموعة الثانية حتى الوصول إلى المباراة النهائية التي ستقام غدا السبت.

تضم قائمة منتخب مصر لرجال الرجبي 12 لاعبًا وهم: "أحمد السيد وسيف السنباطي وأحمد نجيب وعلي منسي وجوزيف سليم ومروان أحمد وياسين صاحب ومحمد حمزاوي وأحمد هشام وياسين الدعور ومحمود سليمان وفادي شحتة".

وتعد هذه البطولة رقم 10 للرجال فيما ستكون هذه النسخة هي الخامسة على صعيد منافسات السيدات.

كان منتخب مصر للرجبي رجال قد توج بلقب البطولة عام 2018 بعدما كان قد حقق فضيتين متتاليتين في عامي 2016 و 2017 بينما حقق منتخب السيدات عام 2021 إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب في أول مشاركة له دون تلقي أي محاولة في منطقتهم ثم حقق بعدها سيدات الفراعنة ميداليتين برونزيتين متتاليتين في عامي 2023 و 2024.