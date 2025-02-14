الهلال يواصل نزيف النقاط في الدوري السعودي بتعثر جديد أمام الرياض

تعثر فريق الهلال أمام ضيفه الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

انتهى الشوط الأول بتأخر الهلال بهدف للا شيء أمام الرياض، سجله محمد كوناتي في اللحظات الأخيرة، وتحديدًا في الدقيقة 45+1.

مباراة الهلال ضد الرياض

وفي الشوط الثاني، حاول الهلال تعديل النتيجة بمحاولات هجومية عديدة، لكن تؤتي ثمارها إلا في الدقيقة 60 عن طريق سالم الدوسري، ليخرج الزعيم بنقطة من اللقاء على ملعبه.

بهذا التعادل، يواصل الهلال نزيف النقاط في الدوري السعودي، حيث تعادل للمرة الثانية على التوالي، والمرة الثالثة هذا الموسم، بجانب خسارته في مباراتين، ما يمنح فرصة على طبق من ذهب للمتصدر اتحاد جدة للابتعاد بصدارة دوري روشن.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 48 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، خلف اتحاد جدة بفارق نقطة وحيدة وللأخير مباراة أمام الوحدة غدًا في نفس الجولة، بينما وصل رصيد الرياض إلى 29 نقطة في المركز السابع.