"الإذاعة كان بها قارئات للقرآن".. ياسمين الخيام: صوت المرأة ليس عورة

أكدت النجمة والداعية ياسمين الحصري الشهيرة ب ياسمين الخيام، أن الإذاعة المصرية كان بها أصوات نسائية وقارئات مصريات للقرآن الكريم وكان من أشهرهن الشيخة منيرة والشيخة سعدية.

وأضافت ياسمين الخيام خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة، أن المتسلفين حرموا كل شئ وعندهم كله حرام حرام، مشيرة إلى أنهم منعوا الأصوات النسائية في إذاعة القرآن الكريم، وقالوا إن صوت المرأة عورة وهو ليس بعورة فالشيخ أحمد نعينع تتلمذ على يد الشيخة أم السعد وحصل على إجازة منها.

وأشارت إلى أن جمعية الشيخ الحصري بها قارئات للقرآن الكريم، كما تضم أيضا دار للأيتام والمسنين ومعهد أزهري لغات ومنهم من يتخرج ويلتحق بمعهد فنون مسرحية وسياسة واجتماع وآداب وفلسفة، لأن هدف الجمعية هو التصالح مع المجتمع ويكون خريجوها صالحين ويتمتعون بالوسطية وليس المغالاة.

وأوضحت الخيام، أن الجمعية بها أنشطة خيرية كثيرة مثل تسقيف المنازل وحفر الآبار وتجهيز العرائس الأيتام ولدينا دار للمغتربات الذين يدرسون في أحياء القاهرة وأكتوبر ولدينا وافدين من دول آسيا وإفريقيا جاءوا للحصول على إجازة القران وتعلمه وترتيله كما كان يرتله الشيخ الحصري.

وأكدت الخيام أنها ترفض عمل إعلانات من تبرعات الجمعية فهذه الأموال أمانة تصرف على الأيتام وأوجه الخير في الجمعية وليس للإعلانات وقالت ان ربنا لم يحوجنا لأحد منذ إنشاء جمعية الحصري الخيرية منذ ستينيات القرن الماضي.