أميرة سليم تمتع جمهورها بـ 20 أغنية مصرية وعالمية في عيد الحب

ليلة مليئة بالحب والضحك والغناء قضاها جمهور دار الاوبرا بالمسرح الصغير مع السوبرانو العالمية أميرة سليم، في حفل "That’s Amore" بعيد الحب، قدمت من خلاله عدد كبير من الأغاني المتنوعة مابين المصري والعالمي ومنها أغاني للمرة الأولي تقدمها للجمهورالذي قرر أن يستمتع بوجبة دسمة من الموسيقي والأغاني، وشاركتها عازفة البيانو الفرنسية باسكال روزيه

بدأت الحفل بتحية من إيزيس من خلال تقديمها أنشودة إيزيس في بداية الحفل، وتفاعل الجمهور معها في الأغاني المصرية التي قدمتها خلال الحفل منها "بحلم معاك" لنجاة الصغيرة والموسيقار هاني شنودة، والتي قدمت لهما تحية خاصة، كما قدمت رائعة فريد الأطرش "يا زهرة في خيالي"، وداعبت الجمهور بأغنية شادية والمبدع منير مراد "أنا أسمي أيرما لادوس" وشاركها في الغناء الجمهور.

بينما قدمت مع ضيف شرف الحفل مغني الجاز أحمد حرفوش أغنية That’s Amore للمؤلف الموسيقي هاري وارين وغناها دين مارتن عام 1953، وقدماها بأداء تمثيلي تفاعل معه الجمهور بقوة، وبعدها قام حرفوش بعمل مفاجأة لاميرة واحتفل معها بالجمهور بعيد ميلادها وغني لها "سنة حلوة يا جميل"، كما قدمت مع حرفوش أغنية Guide me home والتي قدمها العالمي فريدي ميركيري عام 1992 مع السوبرانو العالمية مونتسيرات كابالي.

وقدمت العديد من أغاني الحب المختلفة منها أغنية Formidable للعالمي شارل ازنافور، و Oblivion هو عمل موسيقي من تأليف أستور بيازولا، تم تأليفه في عام 1982، وأغنية "ابدا" لسي كولمان والتي حكت قصتها للجمهور وإنها عن فتاة ترفض الرجوع لحبيبها، وقدمتها بأداء درامي حظي بإعجاب الحضور، كما قدمت أغنية Love of my Life لفريدي ميركيري وكوين والتي قدمت لأول مرة عام 1975وغيرها من الأغاني منها Je suis malade لأليس دونا وسيرج لاما، وTammy لجاي ليفينجستون، وترنيمة الحب لمارجريبت مونو، وختمت الحفل بحب الوطن من خلال رائعة داليدا وجيف بارنيل "حلوة يا بلدي" بتوزيع احمد مجدي لها، ومع هذه الوجبة الدسمة ظل الجمهور في المسرح بالرغم من إنتهاء الحفل بسبب حالة الإستمتاع التي تعايشوا معها طوال الـساعتين.

ووجهت أميرة الشكر لجمهورها قائلة " كل الشكر والحب لكل شخص قرر يحضر هذه الليلة، ويعيش معنا كل الألحان والحالات ومشاعر الحب المختلفة، نورتوني واسعدتوني بحضوركم وتفاعلكم في حفلي بدار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب، وشكرا لعازفة البيانو الرائعة باسكال روزيه وشكر خاص لضيفي النجم أحمد حرفوش".