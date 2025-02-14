الأحد.. مناقشة كتاب "في مواجهة الإسلام السياسي" للباحث عمرو فاروق

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "في مواجهة الإسلام السياسي.. رحلة في عقل الأصولية الإسلامية"، للكاتب والباحث عمرو فاروق، وذلك يوم الأحد 16 فبراير 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمقر النقابة.

يشارك في الندوة نخبة من المتخصصين، وهم: محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة "الدستور" والدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس، وسامح عيد، الخبير في شؤون تيارات الإسلام السياسي، وأحمد كامل البحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.

وتدير الندوة الإعلامية رضوى رحيم، ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص نقابة الصحفيين على تعزيز الحوار الفكري ومناقشة القضايا الفكرية والسياسية ذات التأثير في المجتمع.