الخطيب: كنا نرغب في التقاط صورة للسيسي مع كأس العالم للأندية

عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن سعادته للإنجازات التي يحققها النادي خلال السنوات الماضية وذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي يقيمها النادي الأهلي بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية.

وقال محمود الخطيب في كلمته: اليوم من أسعد أيام حياتي، إني أكون في وسط حضراتكم وهذا العمق التاريخي وهذا الإنجاز الطيب ومن 1907 حتى الآن كل العاملين ومن مثل الأهلي له دور في الكأس، والذي يجمع النادي الأهلي هو الحب ولهم الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالي فيما وصلنا له هو جماهير النادي الأهلي.

وأضاف الخطيب: دعم جماهير الأهلي هو الذي يجعلنا نقف من جديد والأهلي نشأ على الوطنية وهو يعمل دائما وبلده أمام أعينه، ونعمل دائما على تقدم هذا البلد، والوطنية ليست كلاما فقط.

وشدد محمود الخطيب على أن النادي الأهلي هو نادي الحفاظ على الإنجازات فهذا هو، وخلال الفترة الأخيرة يعد النادي الأهلي هو أكثر تحقيقا للبطولات على مستوى العالم أما على المستوى القاري فهو رقم اتنين.

وأكمل: الأهلي يعمل وفقا لمنظومة مع بعضها البعض، ووجود هذا الكأس يعتبر تتويجا لما حققه الأهلي في الفترة الأخيرة.

وكشف محمود الخطيب عن أنه كانت لديهم رغبة في إرسال الكأس لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لالتقاط صورة معه ولكن بسبب انشغاله في الأحداث الجارية لم يتم الأمر.

وأضاف: جميعنا متألمون جدا لأن هناك ناس دائما تتحدث عن حقوق الإنسان أين هم فيما يحدث من الإنسان، وأشيد بموقف الدولة والرئيس السيسي في الأحداث الجارية وضد تهجير الفلسطينيين.

وتابع: أطالب الجميع بتقدير النادي الأهلي، لأننا نعمل فقط دون كثرة حديث، كنت أطلب من جميع المتواجدين معي عدم الخروج للرد على أي أحد يتطاول على الأهلي، لأن النجاحات والعمل هو الرد.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر لجميع الحاضرين في احتفالية الأهلي.