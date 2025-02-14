ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يتيح استمارة المشاركة في دورته السابعة

أطلق ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي برئاسة الفنان عمرو قابيل، استمارة المشاركة في دورته السابعة اعتبارًا من اليوم الجمعة، وتستمر فترة المشاركة والتقديم لمدة أربعة أشهر تنتهي في 1 يونيو 2025.

وتتلقى إدارة الملتقى طلبات المشاركة لكل الفرق المسرحية من مصر وجميع دول العالم، وذلك عبر استمارة المشاركة بالصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للملتقى، حيث تم وضع نسختين لاستمارة المشاركة، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

https://forms.gle/1ZyxCRKwc7TtJtL78



وحددت إدارة الملتقى يوم 25 أكتوبر المقبل، موعدًا لانطلاق الدورة السابعة، والتي تستمر فعالياتها حتى 31 أكتوبر 2025.

وجاء من إدارة الملتقى في شروط المشاركة أن تكون الفرقة المتقدمة للمشاركة من فرق المسرح الجامعي، وأن لا تزيد مدة المسرحية عن 60 دقيقة

آخر موعد لقبول طلبات المشاركة 1 / 6 /2025 وسيكون الرد للفرق التي يقع عليها اختيار المشاركة فقط بناء على قرار لجنة المشاهدة.

لإدارة الملتقى كافة الحقوق المترتبة على توثيق وبث العروض المسرحية المشاركة في فعاليات الملتقى.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويترأس اللجنة العليا الدكتور حسام بدراوي.

الجدير بالذكر أن الملتقى انطلق في أكتوبر 2018 تحت الرعاية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه منذ الدورة الثالثة يقام سنويا تحت الرعاية الرسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون، ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي.