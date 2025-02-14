بالمر ونكونكو يقودان تشكيل تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برايتون أند هوف ألبيون، في المباراة التي تجمع بينهما في افتتاح منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق تشيلسي، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره برايتون بملعب أميكس، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كول بالمر تشكيل تشيلسي أمام برايتون، رفقة المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، في ظل غياب السنغالي نيكولاس جاكسون للإصابة.

يسعى البلوز للثأر من النوارس في مباراة الليلة، بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها الفريق اللندني، أدت إلى توديعه مبكرًا من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يأتي برايتون في المرتبة العاشرة وفي رصيده 34 نقطة.

تشكيل تشيلسي ضد برايتون

حراسة المرمى: فيليب يورجينسين

خط الدفاع: مالو جوستو - تريفوه تشالوباه - ليفي كولويل - مارك كوكوريلا

خط الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كول بالمر

وفي الهجوم: نوني مادويكي - كريستوفر نكونكو - بيدرو نيتو.