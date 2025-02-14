موقف روديجير وفاسكيز.. قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره أوساسونا بملعب السادار، في لقاء ينطلق في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا غياب المدافع الألماني أنطونيو رودريجير، بالإضافة إلى لوكاس فاسكيز نظرًا للإصابة.

كما يستمر غياب الثلاثي دافيد ألابا، وإيدير ميليتاو، وداني كارفخال للإصابة أيضًا، حيث يعاني الثنائي الأخير من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن جاره أتلتيكو مدريد في وصافة الترتيب، ونقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المرتبة الثالثة، بينما يأتي أوساسونا في المركز التاسع وفي رصيده 31 نقطة.

قائمة ريال مدريد ضد أوساسونا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: لورينزو، جاكوبو، راؤول أسينسيو، فاييخو، فران جارسيا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، إدواردو كامافينجا.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، براهيم دياز، رودريجو جوس، إندريك فيليبي.