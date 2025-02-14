هالة صدقي تشارك جمهورها هدايا عيد الحب.. فيديو

نشرت الفنانة هالة صدقي على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لهدايا عيد الحب اليوم من الجمهور السعودي.

https://www.instagram.com/reel/DGDmaMSsuBj/?igsh=MW5vd290emt6ZDV3cg==

وظهرت هدايا الفنانة هالة صدقي بكمية كبيرة من الورود، وهي تعلق بسعادة بالغة، ووجهت كلمات الشكر والتقدير للجمهور السعودي.

شارك الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، بالتعليقات على الفيديو، موجهين التهنئة للفنانة هالة صدقي، بمناسبة عيد الحب.

تشارك الفنانة هالة صدقي في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "إش إش"، للمخرج محمد سامي والبطولة للفنانة مي عمر.