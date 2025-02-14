ممثل الفيفا: النادي الأهلي رمز للتميز والطموح

عبر جيريمي ثوم، ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن سعادته البالغة بالتواجد في حفل النادي الأهلي التاريخي بمدينة الأقصر، الذي يقام بمناسبة زيارة نسخة كأس العالم للأندية إلى مصر، والإعلان عن مشروع استاد الأهلي الجديد.

وقال ثوم خلال كلمته في الحفل: «الأهلي ليس مجرد نادٍ ولكنه رمز للتميز والطموح الذي لا ينتهي. لقد مثل إفريقيا على الساحة الدولية وأثبت أن الشغف والعمل الجاد يؤدي إلى العظمة. الأهلي نادٍ له تاريخ كبير في كل أنحاء العالم، وهذا التاريخ يتضح بقوة من خلال تواجد كأس العالم للأندية هنا في مصر».

وتابع قائلًا: «كل نادٍ من الأندية المشاركة في البطولة له اسم كبير محفور على نسخة هذه الكأس التي تم تصميمها بعناية، هذه الكأس تمثل رمزًا لهذه اللحظة التي ستشهد انطلاقة البطولة بمباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي».

واختتم ثوم حديثه قائلًا: «خلال الأيام الماضية التي قضيتها في مصر كنت أفكر في الماضي بل وكنت أفكر أيضًا في مستقبل هذه المنافسة الكروية الجديدة. الأهلي يسعى دائمًا لحفر اسمه في تاريخ كرة القدم العالمية وهذا سر عظمته».