مبابي يحصد الجائزة الفردية الرابعة مع ريال مدريد

حصد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، الجائزة الفردية الرابعة له خلال الموسم الجاري 2024-2025 مع الملكي.

انتقل مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

توج مبابي مساء اليوم الجمعة بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير 2025 مع ريال مدريد، بعدما تألق الشهر الماضي مع الميرينجي وأسهم في تحقيق نتائج إيجابية في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

وظفر مبابي مع ريال مدريد بالجائزة الثانية، بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر يناير الماضي منذ أيام.

مبابي يتوج بأربعة جوائز فردية مع ريال مدريد

بذلك، فاز مبابي بـ4 جوائز فردية مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث حصل على جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد لشهر سبتمبر 2024، وجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد لشهر ديسمبر 2024، وجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني لشهر يناير 2025، وأخيرًا جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد لشهر يناير الماضي.

خاض كيليان مبابي 21 مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، سجل خلالها 16 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.